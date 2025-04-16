نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 733 يومًا من العطاء.. الهلال الأحمر المصري يستعرض دعمه الإنساني لأزمة السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بمناسبة مرور عامين على اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، استعرض الهلال الأحمر المصري أبرز جهوده الإغاثية والإنسانية في دعم الأشقاء السودانيين، مؤكدًا استمرار التزامه بتقديم الدعم للمتضررين على الحدود المصرية السودانية، وفي الداخل السوداني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الفرق التابعة للهلال استجابت بشكل فوري للأزمة عبر إقامة نقاط للخدمات الإنسانية على معبري قسطل وأرقين، وذلك بعد يومين فقط من بدء الأزمة، في 17 أبريل 2023.

وأوضحت إمام أن فرق الهلال كثفت جاهزيتها بالتعاون مع فرع الهلال بأسوان، عبر تفعيل فرق الاستجابة السريعة، وتأمين المواد الإغاثية، وحشد المتطوعين، وإنشاء نقاط للخدمات الإنسانية في المناطق الحيوية مثل المعابر الحدودية، مدينتي أبو سمبل وأسوان، ومحطة قطارات أسوان.

خدمات شاملة على الأرض

وشملت الاستجابة تقديم الإسعافات الأولية، وإنشاء عيادات طبية ميدانية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوزيع حقائب النظافة الشخصية والمواد الغذائية، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة، وخدمات إعادة الروابط العائلية والاتصال، وخدمات الإنترنت لتيسير تواصل الوافدين مع ذويهم.

كما تم توفير وسائل النقل للأشخاص المتجهين إلى داخل مصر، مع تقديم خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، تضمن الإتاحة والرعاية اللازمة.

أرقام وجهود على مدار عامين

وأعلنت إمام عن تقديم خدمات طبية لـ 52،526 مستفيدًا، وتوزيع مساعدات مالية على 5،000 أسرة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي لـ 10،253 متضررًا، وتنفيذ 12،940 مكالمة هاتفية وخدمة إنترنت بهدف دعم الروابط الأسرية.

كما تم توزيع أكثر من 1.3 مليون زجاجة مياه، 1.02 مليون وجبة جافة، و210،410 حقيبة نظافة شخصية. وامتدت الجهود إلى إرسال ثلاث سفن إغاثية تحمل أكثر من ألف طن من المساعدات إلى السودان بالتعاون مع الحكومة المصرية.

جهود تطوعية ضخمة

وأشادت إمام بجهود المتطوعين الذين شاركوا بـ 340،082 ساعة تطوع، بإجمالي 889 مشاركة لكل متطوع على معبري قسطل وأرقين منذ بدء الأزمة، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري تأتي في إطار الالتزام الكامل بالمبادئ الإنسانية ودعم الشعوب في أوقات الأزمات.

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