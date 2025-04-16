مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل الملكي في قمة دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:29 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل مواجهة ضيفه فريق أرسنال الإنجليزي، المقرر لها في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل الريال ضد أرسنال

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر وألابا.

الوسط: فالفيردي، تشواميني وبيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، مبابي وفيينسيوس جونيور.

يسعى فريق ريال مدريد الإسبانى إلى تحقيق "ريمونتادا" تاريخية، عندما يخوض واحدة من أهم وأصعب مبارياته الموسم الحالي أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الملكي في الذهاب بثلاثية دون رد.

الريال ضد آرسنال

ويتسلح ريال مدريد تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، بعاملي الأرض والجمهور بحثًا عن الثأر من أرسنال وتعويض الخسارة الثقيلة التي تلقاها في ملعب الإمارات، إذ يرغب الفريق الملكي في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب.

ويعول أنشيلوتي كثيرًا على فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام رودريجو وكيليان مبابي الذي انتقل خصيصًا إلى كتيبة المرنيجي من أجل عيون بطولة "ذات الأذنين" التي ظلت عصية عليه خلال وجوده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتاج الريال حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية، إلى الفوز أمام أرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية لحسم بطاقة الصعود.

ريال مدريد الأكثر تتويجًا بـ دوري أبطال أوروبا

ويتربع ريال مدريد على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا فى تاريخها برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم يأتى فى القائمة فريقى ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

كان ريال مدريد حصد اللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويأمل تحقيق لقبه رقم 16 في دوري أبطال أوروبا وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

ريال مدريد ضد أرسنال

في المقابل، يدخل أرسنال بقيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا المباراة، باحثًا عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وحسم بطاقة التأهل إلى نص النهائي رسميًا.

ويعتمد أرتيتا، الذي يسعى لمواصلة مغامرته في دوري الأبطال، كثيرًا على الإنجليزي بوكايو ساكا نجم أرسنال ومعه الثنائي دكيلان رايس وميكيل ميرينو صاحبا ثلاثية الفوز على ريال مدريد في مواجهة الذهاب.

ويأمل أرتيتا مواصلة مغامرته في دوري أبطال أوروبا بحثا عن حصد اللقب الموسم الحالي، إذ يرغب في تعويض جماهير فريقه بعدما باتت فرصة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي شبه مستحيلة أمام ليفربول متصدر المسابقة والذي بات على أبواب حسم اللقب بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، ويحتل أرسنال المركز الثانى في الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول..