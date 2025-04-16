في دولة أخرى.. حقيقة فيديو مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:29 مساءً - فى إطار كشف حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. تضمنت تعليقاً صوتياً يدعى بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.

بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بإحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضى ، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تم تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عامل– "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).. وبمواجهته أقر بتحصله عليها من مواقع التواصل الإجتماعى والتعليق عليها بصوته والإدعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.