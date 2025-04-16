نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البحوث الفلكية يعلن موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة توقيت استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه، ووفقًا لما جاء بالحسابات الفلكية، عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 27/4/2025م.

ويولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 27/4/2025م.

وأشار المعهد القومى لـ البحوث الفلكية، إلى أنه في يوم الإثنين (يوم الرؤية) الموافق 28/4/2025م يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).كما أوضحت المعهد القومى التابعة للبحوث الفلكية، بأنه في يوم الإثنين (يوم الرؤية) الموافق 28/4/2025م يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا

أشارت الحسابات الفلكية بمعظم محافظات جمهورية مصر العربية، بأن الهلال الجديد يبقي بسمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).



موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية: وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1446هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 29/4/2025م.

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية: وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1446هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 29/4/2025م.