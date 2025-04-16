نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي يُعقد لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الحكومة وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي رسمي يُعقد بمقر مجلس الوزراء، يتم خلاله عرض أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، خاصة تلك المتعلقة بالملفات التنموية والخدمية.

ويأتي هذا الاجتماع عقب قرارات مهمة أصدرها المجلس في جلسته السابقة، كان من أبرزها الموافقة على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا في مساحة تقدر بـ2500 فدان تقع في الظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، وذلك لصالح هيئة تنمية الصعيد.

ويهدف المشروع إلى إنشاء غابات شجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، في إطار التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد المائية غير التقليدية، وتحقيق تنمية مستدامة بيئية واقتصادية في محافظة المنيا.

وأوضح مجلس الوزراء أن تنفيذ المشروع سيتم عبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة الواقعة في منطقة غرب المنيا، بناءً على نموذج العقد الموحد الذي سبق اعتماده لهذا الغرض.

ووجه المجلس خلال اجتماعه الأخير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم محطة المعالجة وخط السيب المتجه إلى مصرف منشية الدهب القبلية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية في أسرع وقت.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين هناك، من خلال توفير فرص عمل وتعزيز المشروعات البيئية والاقتصادية.