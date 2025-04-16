نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء خلال احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس: تحول جذري في أنشطة وخدمات القناة يعزز مكانتها العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، والتي أقيمت على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية، بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات المحلية والدولية، من بينهم الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وممثلو البعثات الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، وعدد من قيادات التوكيلات الملاحية العالمية.

وفي كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالحضور، مشيرًا إلى أهمية موقع الحدث في واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية عالميًا، حيث التقت مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط عند افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، لتُصبح شريانًا حيويًا جديدًا يعزز الاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، ويؤسس لرؤية متطورة لإدارة الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم.

تطورات غير مسبوقة في مشروعات تطوير القناة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هيئة قناة السويس شهدت منذ عام 2015 جهودًا متواصلة لتطوير المجرى الملاحي، أبرزها تعميق مناطق الانتظار شمالًا وجنوبًا، وإنشاء جراجات للطوارئ، وتثبيت شمعات رباط عملاقة، فضلًا عن تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، الذي لم يشهد تطويرًا منذ عام 1990، نظرًا لصعوبة التربة الصخرية بتلك المنطقة.

وأضاف أن هذه التطورات جاءت رغم التحديات الكبرى التي واجهت القناة، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الكفاءات البشرية والفنية الموجودة بالهيئة، كان لهما الدور الأكبر في تجاوز الأزمات وتحقيق النجاح المستدام.

الأزمة في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة

وفي السياق ذاته، تناول رئيس الوزراء الأزمة الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر حاليًا، والتي أثّرت سلبًا على حجم حركة الملاحة في القناة، وتسببت في تراجع الإيرادات، على الرغم من أن القناة ليست طرفًا في مسببات الأزمة.

وأكد أن هذا الوضع يشكّل عبئًا على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن قناة السويس تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

وأوضح أن الدولة تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بفهم عميق لتداعياتها السياسية والاقتصادية، دون اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل سعت إلى معالجتها جذريًا، بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتنشيط السياحة، في إطار خطة وطنية متكاملة تتصدرها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها.

تحول نوعي في دور الهيئة وتوسيع أنشطتها

أوضح رئيس الوزراء أن هيئة قناة السويس تشهد حاليًا تحولًا جذريًا من مجرد مرفق ملاحي إلى كيان متعدد الأنشطة، يشمل تقديم خدمات بحرية ولوجيستية متكاملة، مثل صيانة وإصلاح السفن، خدمات الإسعاف البحري، تبديل الأطقم، وجمع المخلفات بطريقة آمنة ومستدامة، بما يدعم رؤية الهيئة للتحول إلى هيئة خضراء بحلول 2030.

وأشار إلى توقيع اتفاقية مع شركة "آنتيبوليوشن" اليونانية لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة، والتي بدأت بالفعل بأيادٍ مصرية وبتقنيات صديقة للبيئة، معربًا عن فخره بشهود هذا التحول الهام في تاريخ القناة.

دعوة للاستثمار العالمي وتعزيز التعاون الأوروبي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الشراكات تمثل فرصة حقيقية لدعوة الشركات الأوروبية والعالمية للاستثمار في الخدمات البحرية واللوجيستية في قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية والبحرية.

وأشار كذلك إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعة الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع "مصر للقاطرات"، وشركة "قناة السويس للقوارب الحديثة" في المنطقة الحرة بسفاجا، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

تحية تقدير لرجال قناة السويس

وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في احتفالات يوم التفوق بهيئة قناة السويس، مؤكدًا أن القناة كانت وستظل رمزًا للإلهام الوطني والعطاء المتجدد، حتى في أصعب الأوقات.

ووجّه مدبولي تحية شكر واعتزاز إلى كل العاملين بهيئة قناة السويس على جهودهم الوطنية، مؤكدًا استمرار الدعم الحكومي الكامل للقناة، كي تبقى دائمًا شريانًا للرخاء ومصدرًا للفخر القومي، وأمانة تتوارثها الأجيال المصرية على مر العصور.