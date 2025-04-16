نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "قناة السويس للاستزراع المائي" وشركة إسبانية لتطوير مشروعات الثروة السمكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "شركة قناة السويس للاستزراع المائي"، إحدى شركات الهيئة العامة لقناة السويس، ومجموعة "تيخيدور لازارو جروب" الإسبانية، المتخصصة في مجالات الثروة السمكية، والاستزراع السمكي، وإدارة وتشغيل مزارع الأسماك، وصناعة الأعلاف.

جاء التوقيع في حضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة كريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإسبانية بالقاهرة، بما يعكس عمق التعاون المصري الإسباني المتنامي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ووقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصري المهندس السيد محمد شلبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قناة السويس للاستزراع المائي، ومن الجانب الإسباني السيد خوسيه لويز داخيدور، العضو المنتدب لمجموعة "تيخيدور لازارو جروب".

رؤية مصرية لتعزيز الشراكات الدولية في الأمن الغذائي

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى ذات الخبرات المتخصصة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الأمن الغذائي، وعلى رأسها الثروة السمكية والاستزراع السمكي وصناعة الأعلاف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى مملكة إسبانيا، والتي استهدفت دعم أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لإقامة علاقات استراتيجية مستدامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مجال الاستزراع السمكي يشهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الدولة قامت بطرح العديد من المواقع الاستثمارية في هذا المجال، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أسامة ربيع: المذكرة تمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية

من جانبه، صرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تعكس توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الدولية، للمساهمة جنبًا إلى جنب مع رأس المال الوطني في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.

وأوضح ربيع أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تنمية وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي القائمة، وإطلاق مشروعات جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة والمعايير الدولية في التشغيل والإدارة والإنتاج.

وأكد أن التعاون مع مجموعة "تيخيدور لازارو جروب" يمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات الفنية والعلمية، والوصول إلى مستويات إنتاجية أعلى في قطاع الثروة السمكية، بما يسهم في دعم الاكتفاء الذاتي من الأسماك ويعزز قدرات التصدير المصرية.

شركة "تيخيدور لازارو جروب": حريصون على التعاون مع مصر في مشروعات استراتيجية

بدوره، أعرب السيد خوسيه لويز داخيدور، العضو المنتدب لمجموعة "تيخيدور لازارو جروب"، عن سعادته بالشراكة مع شركة قناة السويس للاستزراع المائي، مؤكدًا أن المجموعة ترى في السوق المصرية بيئة خصبة للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية، والدعم الحكومي المباشر للمستثمرين.

وأضاف داخيدور أن المجموعة تتطلع إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات إدارة المزارع السمكية وصناعة الأعلاف، والمساهمة في تدريب الكوادر المصرية ورفع كفاءتهم، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي واستغلال الموارد المائية

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار خطة الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتوفير مصادر بروتينية آمنة وصحية للمواطنين، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات الزراعية والسمكية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُعد قطاع الاستزراع السمكي من أسرع القطاعات نموًا في مصر، حيث نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المزارع السمكية العملاقة في مناطق مثل بركة غليون والفيوم وبورسعيد، إلى جانب تطوير نظم الإنتاج والتسويق وفقًا للمعايير العالمية.

وتؤكد مذكرة التفاهم الجديدة بين شركة قناة السويس للاستزراع المائي والمجموعة الإسبانية حرص الدولة على إقامة شراكات دولية فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتُرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الثروة السمكية.