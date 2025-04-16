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غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويليه مؤتمر صحفى

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غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويليه مؤتمر صحفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:34 مساءً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، غدا الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، ويعقبه مؤتمر صحفى لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات خلال اجتماع الحكومة.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن، مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.

 

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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