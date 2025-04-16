نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٥م فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بمدينة الإسكندرية، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، ويستمر حتى السبت الموافق ١٩ إبريل الجاري، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دور مصر الريادي في نشر الثقافة الإسلامية وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وجاء تنظيم هذا المعسكر برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي أكّد أهمية هذه المعسكرات في بناء جسور التواصل الحضاري بين الثقافات، ودعم الدور المحوري الذي تقوم به مصر من خلال مؤسساتها الدينية الكبرى وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وشهد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انطلاق المعسكر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل ثمرة تعاون مثمر بين المجلس والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، ويعكس التلاقي المثمر بين المؤسسات المعنية بالدعوة والتعليم في العالم الإسلامي.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من الأستاذ عدنان جمعة سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والأستاذ أمير إخوان زيني، سكرتير ثانٍ للشئون الدينية بسفارة ماليزيا بالقاهرة، والأستاذ محمد تشريف بن محمد ترميذي، الملحق التعليمي بالسفارة الماليزية، في تأكيد واضح على الدعم الدولي لهذا النوع من الأنشطة العلمية والثقافية النوعية.

ويستضيف المعسكر خمسين طالبة من الطالبات الوافدات المسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، واللاتي يدرسن بالأزهر الشريف من جنسيات متعددة، حيث يتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية والأنشطة الثقافية والزيارات الميدانية لأبرز المعالم الدينية والتاريخية والسياحية بمحافظة الإسكندرية.

ويتضمّن البرنامج زيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي ومسجد أبي العباس المرسي، بهدف تعريف الطالبات بالوجه الحضاري والروحي لمصر، وتعزيز انتمائهن لرسالة العلم التي جئن من أجلها، في مزيج متكامل يجمع بين التكوين العلمي والثقافي والانفتاح الحضاري.