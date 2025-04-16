نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم ملتقى "المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا" بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار جهود دعم وتمكين المرأة المصرية، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ملتقى علميًّا تحت عنوان "المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا"، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، بمقر المعهد الرئيسي في حلوان.

وأشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، إلى أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على النماذج النسائية الرائدة في العلوم، ومناقشة سُبل دعم مشاركتهن وتعزيز تمكينهن في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وإيمانًا بدور المرأة البارز في مجالات البحث العلمي والابتكار، وحرص الدولة على دعم المرأة المصرية وتمكينها في مسيرتها العلمية.

وأكد الدكتور رابح أن المعهد يعمل دائمًا على توفير بيئة حاضنة ومحفِّزة للكفاءات النسائية في المجال العلمي، وتوفير المنصات التي تتيح لهن التعبير عن إنجازاتهن وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات العلمية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى حضور نخبة من القيادات النسائية، وعضوات اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من العالمات والباحثات المتميزات من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

ويتضمن برنامج الملتقى كلمات افتتاحية، وجلسات نقاشية، وعرض تجارب ناجحة لنساء مصريات في مجالات العلوم المختلفة. كما سيتم خلال الفعالية تكريم عدد من العالمات المتميزات، تقديرًا لمسيرتهن العلمية وإسهاماتهن المؤثرة.