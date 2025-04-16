نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات مشتركة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو. وشدد على أن هذه الجهود تواكب أهداف "رؤية مصر 2030"، وتعزز الحضور المصري في المحافل الدولية، كما تدعم مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتبادل الخبرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، التقى الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالدكتور رومان لاكشتير، الأمين العام للجنة الوطنية الألمانية لليونسكو، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة المصرية لشؤون اليونسكو، لبحث أوجه التعاون في مجالات المدارس المنتسبة لليونسكو، وصون التراث، وكراسي اليونسكو.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور فريد تحيات الوزير الدكتور أيمن عاشور، مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تجمع مصر وألمانيا، والتي أثمرت عن تعاون مثمر في مجالات التعليم والبحث العلمي، ومؤسسات وبرامج أكاديمية مشتركة. واستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مؤكدًا توافقها مع مبادرات اليونسكو في مجالات التعليم، وبناء قدرات الشباب، ونشر المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمَّن الدكتور لاكشتير نشاط اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في مجالاتها المتعددة، خاصةً شبكة المدارس المنتسبة وحفظ التراث وكراسي اليونسكو، معربًا عن اعتزاز اللجنة الألمانية بعلاقات الشراكة مع الجانب المصري، واستعدادها لدعم التعاون وتوسيع التبادل الطلابي، لا سيما في إطار شبكة المدارس المنتسبة. كما أعرب عن دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن خبراته العلمية والثقافية تمثل قيمة مضافة للمنظمة الدولية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبدالجواد أن مصر تضم نحو 160 مدرسة منتسبة لليونسكو، إلى جانب ما يقرب من 350 مدرسة مرشحة للانضمام في مختلف المحافظات. وأكدت أن باب الانتساب إلى الشبكة مفتوح أمام جميع المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو معاهد لإعداد المعلمين، أو ضمن نظم التعليم النظامي وغير النظامي، وذلك من خلال التنسيق مع المنسق الوطني للمدارس المنتسبة، أحد أعضاء اللجنة الوطنية. وأشارت إلى إشادة منظمة اليونسكو بالتجربة المصرية المتميزة في هذا المجال.