نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاداة كلامية.. "تعليم الجيزة" ينفي واقعة اعتداء معلمة على مدير مدرسة بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة سعيد عطية وكيل الوزارة، على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، بصفة دورية لإطلاع الرأي العام على ما يحاك ضد المديرية من مؤامرات للنيل من مكانة المديرية والتطوير الدائم التي تشهده، وتولي الكوادر التعليمية للمناصب الإدارية.

حيث تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي منشورات، حول واقعة اعتداء معلمة على مدير مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي في طابور الصباح وأمام الطلاب، وأكد مصدر رسمي بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هذه الأنباء وتلك الواقعة غير صحيحة بالمرة، حيث تبين من الفحص أن الواقعة كانت عبارة عن مشاداة كلامية محدودة بين الطرفين، وانتهت في الحال دون أي اعتداء بدني، وجار حاليا استكمال التحقيقات بالواقعة من خلال الشئون القانونية المختصة.

كما أوضح المصدر المسئول، أنه لا صحة تماما لما يشاع عن وجود ثمة وقائع تحرش داخل إدارة بولاق التعليمية أو غيرها من الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث يتم لم تسجيل أي بلاغات رسمية بهذا الشأن.

وأشار المصدر، أنه هناك مقطع فيديو متداول لواقعة شهدتها إحدى مدارس اللغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والذي يظهر فيه اعتداء عدد من الطلاب على زميلهم، وقد تبين بعد الفحص أن الواقعة حدثت في منتصف شهر مارس الماضي، قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

وفور علم الإدارة بالواقعة، تم تشكيل لجنة للتحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، حيث تم فصل الطلاب المتسببين في الواقعة لمدة 15 يومًا.

كما تم إحالة المعلمين ومسؤولي الإشراف بالمدرسة إلى الشئون القانونية للتحقيق في تقصيرهم في أداء مهامهم الإشرافية.

واختتم المصدر، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة مستمرة في التصدي لأي تجاوزات من شأنها تعطل العملية التعليمية أو تعكر إستمرارها، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والكوادر التعليمية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو سلوكيات غير منضبطة داخل المدارس.