نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة" ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالتزامن مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين على مدار أسبوع التي أسفرت عن ضبط ٣.٥ طن أسماك مملحة " رنجة " ومصنعات ومقطعات لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات شملت ضبط ٦٠٠ كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة و٣١٠ كجم مقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بولاق الدكرور و٣٧ كجم أسماك مملحة رنجة وفسيخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق.

بالإضافة إلى ضبط ١٢٠٠ كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم ضبط ٦٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم و٣٧٠ كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك تم ضبط ٥٦ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق و٨٠٠ كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم ضبط ٣٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الحوامدية و١٠٨ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٩ محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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