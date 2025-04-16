نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور للأتوبيس الترددي BRT على الدائري (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير 10 أتوبيسات ضمن مسار المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، بهدف تدريب السائقين على خطوط السير، وأماكن المحطات، وزمن التقاطر المخطط، وذلك استعدادًا لتقديم خدمة نقل جماعي متطورة وعالية الكفاءة للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وتشمل 14 محطة.

وتضم المحطات: محطة عدلي منصور (غير نمطية)، ومحطتين على كباري مشاة (بهتيم وأكاديمية الشرطة)، و11 محطة سطحية عبر أنفاق مشاة (إسكندرية الزراعي، والشرقاوية، وشبرا بنها، ومسطرد، والخصوص، والمرج، القلج، ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام، وطريق السويس).

جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الزيارات الميدانية للفريق كامل الوزير لتفقد جاهزية المشروع، حيث تم التأكد من آلية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري، وممرات الوصول من الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الانتظار، وآليات استخراج التذاكر، والبوابات الإلكترونية.

ومن المقرر خلال المرحلتين الأولى والثانية تشغيل 100 أتوبيس كهربائي مصنع محليًا في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأتوبيسات، ضمن خطة الدولة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي.

ويشمل المشروع بنهاية مراحله الثلاث 48 محطة، إلى جانب مواقف، ومحطة شحن رئيسية، و3 محطات شحن فرعية. ويُنفذ على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: 14 محطة من "أكاديمية الشرطة" إلى "الإسكندرية الزراعي".

14 محطة من "أكاديمية الشرطة" إلى "الإسكندرية الزراعي". المرحلة الثانية: 21 محطة من "المشير طنطاوي" إلى تقاطع "الفيوم" مرورًا بمحور المريوطية ومحطة المتحف المصري الكبير.

21 محطة من "المشير طنطاوي" إلى تقاطع "الفيوم" مرورًا بمحور المريوطية ومحطة المتحف المصري الكبير. المرحلة الثالثة: 13 محطة من "الإسكندرية الزراعي" إلى "الإسكندرية الصحراوي".

وسيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق، ويقل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة.

ويمثل مشروع BRT نقلة نوعية في وسائل النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، كوسيلة صديقة للبيئة تسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق سيولة مرورية على الطريق الدائري، إلى جانب تشجيع المواطنين على استخدام النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة.

كما يعزز المشروع من تكامل منظومة النقل من خلال الربط مع خطوط مترو الأنفاق (الأول والثالث) والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في محطات مثل الزهراء، المرج، عدلي منصور، وإمبابة.