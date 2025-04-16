نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم والقيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد مؤكدًا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير مناخ آمن ومناسب للمواطنين خلال احتفالاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة جاهزية المرافق والخدمات العامة حيث شدد المحافظ على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائس وإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة في الميادين والحدائق ومنع تراكم المخلفات على مدار الساعة حفاظًا على الشكل الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

وخلال الاجتماع قال المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن "كل واحد فيكم محافظ في مكانه" مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة والتنسيق مع نوابهم لتفعيل دورهم بالشكل الأمثل مع تقييم أداء النواب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

كما شدد المحافظ على مراجعة صيانة أعمدة الإنارة ومنع أي إشغالات بمحيط الكنائس ومتابعة الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية خلال فترة الأعياد وتجهيز المسطحات الخضراء لاستقبال المواطنين.

وأكد النجار على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار حماية لصحة المواطنين.

كما وجه بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من جودة الخبز المقدم ومطابقته للمواصفات القياسية والالتزام بالنظافة العامة للأدوات المستخدمة داخل المخابز.

وفي قطاع الصحة كلف المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية وأمصال التسمم وأكياس الدم ومشتقاته مع تجهيز فرق الانتشار السريع والعيادات المتنقلة وتكثيف الرقابة على مصانع ومحال بيع الأسماك المملحة.

كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بنقاط الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف في المناطق القريبة من التجمعات الجماهيرية مع جاهزية غرفة التحكم الرئيسي للتعامل مع أي طوارئ.

وفيما يخص المواصلات شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين والتأكد من وجود استيكرات توضح خطوط السير والتعريفة الرسمية.

كما كلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بإلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة موحدة أمام المحال للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع إلقاء المخلفات بالشوارع.

ووجه المحافظ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمتابعة البلاغات على مدار الساعة والتعامل السريع معها بالتنسيق مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن.

حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية.

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