جامعة حلوان تطلق مهرجان التمثيل المسرحي للعام الجامعي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام جامعة حلوان برعاية الإبداع الطلابي وصقل المواهب الشابة، تستعد الجامعة لإطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان التمثيل المسرحي للعام الجامعي 2024 - 2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

يأتي هذا المهرجان الفني تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة في دعم الأنشطة الطلابية، وفتح آفاق التعبير الفني والثقافي أمام طلابها، انطلاقًا من إيمانها بأن المسرح الجامعي هو أحد أهم أدوات التنوير وبناء الشخصية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الإبداعية واللامنهجية، لما تمثله من رافد حيوي يثري الحياة الجامعية ويسهم في بناء جيل قادر على التعبير عن ذاته بوعي وثقة. وأضاف أن مهرجان التمثيل المسرحي يعكس الوجه الحضاري والثقافي للجامعة، ويجسد رؤيتها في تنمية القدرات الفنية لطلابها، وتمكينهم من إبراز مواهبهم في بيئة محفزة على التميز.

من جانبه، أشار الدكتور حسام رفاعي إلى أن هذا المهرجان يعد أحد أبرز الفعاليات التي تجمع بين التنافس الشريف والإبداع الفني، وتفتح المجال أمام الطلاب من مختلف الكليات للتعبير عن أفكارهم ومعالجة قضايا مجتمعهم بلغة فنية راقية.

كما أشاد بحجم المشاركة من الكليات هذا العام، مما يعكس مدى الإقبال المتزايد من الطلاب على النشاط المسرحي، وحرصهم على تقديم أعمال متميزة تحمل رسائل فكرية وثقافية.

ويشهد المهرجان الذي ينطلق فعالياته اليوم الاربعاء 16 أبريل 2025 بعروض مسرحية متنوعة يوميًا من كليات: الطب، والهندسة بحلوان، والتكنولوجيا والتعليم، والفنون التطبيقية، والتجارة وإدارة الأعمال، والسياحة والفنادق، والتربية الفنية، والعلوم، والاقتصاد المنزلي، والخدمة الاجتماعية، والهندسة المطرية، BIS، والحقوق، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، على أن تختتم الفعاليات يوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعرض مسرحي لكلية الآداب.

وسيتم إعلان نتائج المسابقة وتكريم الفِرق الفائزة في اليوم الختامي للمهرجان، الموافق الخميس 15 مايو 2025، وسط ترقب كبير من محبي المسرح الجامعي والمتابعين للحركة الفنية بالجامعة، حيث ينتظر أن تشهد الفعاليات حضورًا واسعًا من القيادات الجامعية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتأتي هذه الفعالية المتميزة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وبمتابعة الدكتور أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.