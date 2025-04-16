نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التليفزيون المصري يسجل حلقات جديدة من برنامج "حديث الروح بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فريق عمل برنامج: “حديث الروح” التابع للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبرعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقد تم خلال الزيارة تسجيل عدد من الحلقات الجديدة للبرنامج، داخل رحاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهم: الدكتور مؤمن إبراهيم الخليجي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين -رضي الله عنه-؛ الدكتور ياسر مغاوري، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص -رضي الله عنه-؛ الدكتور محمد عبد العال الدومي، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين؛ الدكتور عصام الروبي، من علماء وزارة الأوقاف؛ الدكتور مصطفى صابر السيسي، إمام وخطيب مسجد النور بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والثقافي من خلال الإعلام الهادف، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.