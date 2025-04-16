رقم الشكاوى صندوق الإسكان.. قدم شكوتك الآن واعرف مواعيد الاتصال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن إحصائيات الشكاوى لعام 2025، حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عبر الخط الساخن أو من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للصندوق، ويأتي ذلك ضمن جهود الصندوق لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

رقم الشكاوى صندوق الإسكان

الخط الساخن: 1180، 5777، 5999

رقم الهاتف الثابت: 090071117 (متاح من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت)

كما تستقبل الشكاوى يوميًا من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حيث يأتي هذا في سياق التزام الصندوق بتوفير خدماته للمواطنين في أوقات ملائمة.

كما يمكن رفع الشكوى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يتعين كتابة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى اختيار نوع المشكلة التي تواجهه.

وسيتم معالجة المشكلة خلال 24 ساعة، حيث يسعى الصندوق إلى تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.

ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة التواصل مع المواطنين، حيث يقوم باستقبال شكاواهم واستفساراتهم ويقدم الحلول المناسبة لها، ويأتي هذا في سياق حرص الصندوق على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين.