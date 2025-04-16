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رفض استقبال سائح إسرائيلي في منتجع سياحي ألماني بسيناء

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رفض استقبال سائح إسرائيلي في منتجع سياحي ألماني بسيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - في نويبع بجنوب سيناء، اتخذ منتجع سياحي يديره ثلاثة ألمان قراراً بعدم استقبال سائح إسرائيلي بداعي الحفاظ على السلامة العامة ومراعاة مخاوف بعض النزلاء المحليين في ظل الوضع الراهن.

وأوضحت إدارة المنتجع أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على راحة وسلامة جميع زوارها دون استهداف لأي فئة محددة.

عبّر شليزنجر عن انزعاجه الشديد من قرار رفض استضافته مؤكداً أن القرار يستهدف مواطنين إسرائيليين بشكل عام ورافعاً راية ضرورة الالتزام باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأضاف في رسالته إلى إدارة المنتجع أن هذا الرفض يثير استغرابه واستيائه العميق.

أكدت إدارة المنتجع في بيان رسمي أنها لم تقصد الإساءة بأي شكل موضحة أن قرارها يأتي في سياق تأمين سلامة النزلاء في ظل الظروف الحساسة الراهنة وأوضحت أن هذا القرار يعكس استجابة للتوترات الحالية والضغوط المجتمعية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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