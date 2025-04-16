نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز الشناوي: 3 دورات تدريبية مجانية للصحفيين بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين لمقعد “تحت السن” بانتخابات التجديد النصفي، حصوله على الموافقة المبدئية لعدد ثلاث دورات تدريبية سنوية مجانيّة، بالاتفاق مع مؤسسة روزي فرانس-إيسون.

وأوضح “الشناوي” أن الدورات التدريبية للصحفيين، ستكون فى باريس، فرنسا، وتضم كل دورة عشرة صحفيين مصريين: وتشمل موضوعات:

الذكاء الاصطناعي وتحديات الصحافة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة: الأخلاقيات والفرص ووسائل التواصل الاجتماعي.

الصحافة الرقمية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي: استراتيجيات التفاعل والتحقق من الحقائق.

الملكية الفكرية.

حقوق الملكية الفكرية للصحفيين: حماية المحتوى في العصر الرقمي.

الصحافة الاستقصائية - الصحافة الاستقصائية المتقدمة: تقنيات التقارير المستندة إلى البيانات.

الزيارات الدراسية إلى الصحف الفرنسية - استكشاف الإعلام الفرنسي: أفضل الممارسات والابتكارات في الصحافة.

وشدد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، على أن الاتفاق النهائى سيُبرم مع مجلس النقابة المقبل، ومؤسسة روزى فرانس، مشيرًا إلى أن الدورات تأتي ضمن برنامجه لتطوير ملف التدريب بنقابة الصحفيين، وتحويله لمورد مالي يُسهم في تطوير العديد من الملفات.