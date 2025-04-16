الزمالك يصل استاد برج العرب لمواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:33 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقرر لها في الرابعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام فريق سموحة.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعمليات الأخيرة استعداداً للمباراة.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة على رأسهم أحمد مصطفى زيزو، ناصر ماهر، محمود شيكابالا، أحمد الجفالى ، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش، بالإضافة إلى عمر جابر.