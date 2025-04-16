جدول العطلات الرسمية.. موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:32 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر، والذي يعتبر يوم الخميس 1 مايو 2025 هو التاريخ المحدد للاحتفال بعيد العمال في مصر، وهو يوم عطلة رسمية تمنح للعاملين في كلا القطاعين العام والخاص مع أجر مدفوع.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة نقل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أكبر من العطلات الرسمية، وذلك ضمن سياسة حكومية للحد من الازدحام.

جدول العطلات الرسمية في مصر لعام 2025

شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

وقفة عرفات: الجمعة 6 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك: السبت 7 يونيو 2025

تعتبر إجازة عيد العمال فرصة للموظفين والعاملين لاستعادة نشاطهم، خصوصًا عندما تتزامن مع عطلات أخرى.