مدن الإسكان الاجتماعي 2025.. تعرف على أماكن طرح الشقق الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 02:33 مساءً - أطلقت وزارة الإسكان المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم طرح 35088 وحدة سكنية مع خطط لطرح وحدات إضافية في خمس مراحل مستقبلية.

ويبدأ التسجيل في 15 أبريل 2025 وستشمل المبادرة العديد من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، مما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2025

مدن القاهرة الكبرى: القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر.

المدن الجديدة في الوجه البحري: العبور الجديدة، المنصورة الجديدة.

مدن الصعيد: أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة.

مدن قناة السويس: الإسماعيلية الجديدة، بورسعيد الجديدة.

مدن أخرى: السادات، العاشر من رمضان.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر:

شقق الإسكان الاجتماعي: تتنوع مساحات الشقق لتناسب مختلف الاحتياجات، حيث تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي بين 75 و90 متر مربع، بينما تبدأ شقق الإسكان المتوسط من 100 متر مربع وتصل إلى 130 متر مربع.

شقق الإسكان الفاخر: تأتي شقق الإسكان الفاخرة بمساحات كبيرة تتراوح بين 130 و179 متر مربع، مما يوفر مساحات رحبة وعصرية للعيش

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

شهادة دخل معتمدة وحديثة.

إيصال مرافق حديث.

برنت تأميني إن وجد.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

خطوات التقديم على شقق الإسكان