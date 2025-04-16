نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البلشي" عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا: أي ربط بين جهد فردي وجهد النقابة يجب أن تنتصر فيه النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، إنه سبق وقد صرّح باعتماد زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو تصريح تم تداوله إعلاميًا.

وأشار في ندوة بجريدة دوت الخليج، إلى أن المخاطبة الرسمية من النقابة تضمنت طلب زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، وقد جاء الرد من الحكومة بتوجيه صادر إلى وزارة المالية بتاريخ 12 فبراير 2025، ولم يتم نشره حينها من قبل النقابة حتى لا يتحوّل الأمر إلى معركة تأثير بالانتخابات.

وأكد “البلشي” أن التوجيه الحكومي كان بالدراسة والتطبيق للزيادة المطلوبة، موضحًا أنه في مؤتمر صحفي شهده زملاء، خرجت تصريحات بأن "المسألة خلصت".

وتابع: "البدل كده كده جاي للجماعة الصحفية، والجهة المخوّلة بالتفاوض بشأنه هي نقابة الصحفيين، لما بنتكلم عن مفاوضات، لازم نشوف دليل على هذا التفاوض".

وفي معرض حديثه عن جهود الأفراد في هذا الملف، أكد “البلشي” أنه ليس لديه أزمة أن يتنافس الجميع على ذلك، خاصةً وأنها عندما كان مرشحًا في السابق، تنافس على ذلك، وتوجّه لمجلس الوزراء، وقدّم مطالبته.

واختتم "البلشي" بالتأكيد على مبدأ أساسي في العمل النقابي، وهو أنه "أي ربط بين جهد فردي وجهد النقابة، يجب أن تنتصر فيه النقابة".

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