نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلشي: تجربتنا المفاجئة مع الدولة حققت مكاسب غير مسبوقة للصحفيين.. وحرية المهنة ضمان للأمن القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية في انتخابات التجديد النصفي، إن فترة ولايته شهدت تجربة مفاجئة في تعامل النقابة مع مؤسسات الدولة، وهو ما تجلّى في تواصل مباشر أثمر عن خدمات غير مسبوقة للصحفيين.

وأضاف في ندوة بجريدة دوت الخليج، أنه خلال العامين الماضيين، شهدت النقابة تواصلًا فعالًا مع الدولة، نتج عنه تحقيق مكاسب ملموسة للصحفيين، شملت خدمات صحية وإسكانًا وجائزة التفوق، بالإضافة إلى حضور مسؤولين رفيعي المستوى لأنشطة النقابة؛ حيث شارك وزراء في افتتاح معرض الكتاب وفي فعاليات جائزة التفوق، فضلًا عن لقاءات مباشرة ومستمرة مع أعضاء الجماعة الصحفية.

وفي سياق الدفاع عن حقوق الصحفيين، أشار “البلشي” إلى أن النقابة تفاوضت على حقوق المحبوسين وخرج زملاء محبوسون، بل وحصلت النقابة على دعم من الدولة لصالح المُفرج عنهم وأسر المحبوسين، وذلك بعد أن كانت الدولة تنفي وجود صحفيين محبوسين، متابعًا: “نشرات الأخبار بالمتحدة ذكرت مطالبة نقيب الصحفيين بالإفراج عن 21 زميلًا، وهذا يحدث لأول مرة”.

كما كشف “البلشي” عن تلقّي النقابة دعمًا شهريًا لصالح اللي خرجوا ولأسر المحبوسين، بالإضافة إلى تعيين بعض من المُفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وتابع نقيب الصحفيين: “أصل المهنة لا يجوز إضاعته، ويجب التأكيد على أن تحقيق الأمن القومي يأتي بأن بعمل وحرية الصحافة”.

وفيما يتعلّق بمخرجات المؤتمر العام للنقابة، أوضح “البلشي” أنه تم رصد استجابات لهذه المخرجات، مشيرًا إلى الحضور الحكومي داخل النقابة كان ملموسًا، مع التمسك بخطابنا في حضور كل الناس.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن الهدف هو الإصلاح السريع، بالتوازي مع العمل على الإصلاح الشامل، الذي لن يأتي إلا بحرية المهنة، وتأثيرها، وقوتها.

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