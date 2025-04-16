نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: انضمام 23 وحدة بحرية جديدة لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح مشروعين جديدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن فعاليات احتفالية هيئة قناة السويس بـ "يوم التفوق"، والتي أقيمت بمبنى المارينا الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأجانب، حيث تم كذلك الإعلان عن انضمام 23 وحدة بحرية جديدة لأسطول قناة السويس.

وخلال الاحتفالية، التقى رئيس مجلس الوزراء بعدد من السفراء الأجانب المشاركين في المناسبة، من بينهم ممثلو الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من الدول الأوروبية، وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية.

قناة السويس.. رمز الفخر والسيادة المصرية

وفي مستهل لقائه بالسفراء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالسادة السفراء في محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بأهمية زيارتهم التي تتيح لهم فرصة التعرف على جهود الدولة المصرية في تطوير قناة السويس على مدار السنوات العشر الماضية، بما يعزز من دورها كممر ملاحي دولي فريد ومهم.

وأكد رئيس الوزراء أن قناة السويس تمثل شريانًا أساسيًا للملاحة العالمية، كما أنها كانت وما زالت مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى أن مصر دافعت عنها منذ عقود كرمز للسيادة الوطنية والاستقلال، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بتحديث وتطوير بنيتها التحتية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانتها العالمية.

تطوير القناة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر

وأشار مدبولي خلال حديثه إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها ازدواج المجرى الملاحي وتوسيع أجزاء مهمة من القناة لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية، ما ساهم في تعزيز حركة مرور السفن وتقليص زمن العبور.

وفي السياق ذاته، تناول رئيس الوزراء التأثيرات الجيوسياسية على المنطقة، موضحًا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أثبتت بشكل قاطع أهمية قناة السويس للعالم، ودورها الحيوي في تأمين حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل الأزمات الأمنية التي شهدها البحر الأحمر.

كما أكد أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحسنًا كبيرًا في أمن الملاحة بالبحر الأحمر، وتحديدًا منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث توقفت الهجمات على السفن، داعيًا السفراء الأجانب إلى نقل هذه الصورة الإيجابية إلى حكوماتهم وشركات الملاحة في دولهم، لتشجيع عودة السفن والشحنات لعبور القناة، والاستفادة من التحديثات المستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية المقدمة.

دعوة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال اللقاء، دعا الدكتور مصطفى مدبولي السفراء إلى حث الشركات الوطنية في بلدانهم على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنها واحدة من أهم المناطق الاستثمارية في الشرق الأوسط، لما تتمتع به من مزايا تنافسية فريدة، تتضمن تسهيلات إدارية، وإعفاءات جمركية، ودعمًا لوجستيًا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية حريصة على خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وتوفير البنية التحتية الحديثة التي تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا واعدًا في خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

احتفالية "يوم التفوق".. تتويج لجهود الهيئة

يُشار إلى أن احتفالية "يوم التفوق" التي نظمتها هيئة قناة السويس، تضمنت إطلاق خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة، إلى جانب عرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، تناول خلاله أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية الجديدة التي تقدمها الهيئة.

كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح في إطار توسيع مجالات التعاون البحري، وذلك ضمن خطة الهيئة لمواكبة التطورات العالمية في خدمات النقل البحري وتحقيق الاستدامة البيئية.