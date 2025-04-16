نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد البلشي: الحرية ليست حُلمًا مستحيلًا.. ونقابة الصحفيين تقود معركة التغيير التشريعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، الوضع الذي تمر به الصحافة المصرية بأنه "شديد الصعوبة"، مؤكدًا ضرورة "الاشتباك" الجاد والمستمر لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال في ندوة بجريدة دوت الخليج، إنه في لحظة من اللحظات، رأى البعض أن "التناول الحر خطر"، وبرروا ذلك بوجود وضع استثنائي، لكن الأزمة الحقيقية، تكمن في "شرعنة" هذا الوضع الاستثنائي من خلال تشريعات عظّمت أزمة الصحافة، وجعلت ممارسة العمل الصحفي أمرًا بالغ الصعوبة؛ حيث أصبح نزول الشارع والتصوير يتطلب تصريحًا، وأصبح الحجب مقننًا بطرق النقابة نفسها اعترضت عليها، أو فريق كبير منها.

وأضاف: "أصبحنا جميعًا ندافع عن الهامش، وأصبحنا نحلم بهامش حرية، وكأن حلم أن يكون لديك حرية صحافة أصبح مستحيلًا.

لكنه أكد أن النقابة لم تستسلم لهذا الواقع، بل طالبت بمساحات أوسع من الحرية طوال الوقت، سواءً من خلال المشاركة الفعّالة في الحوار الوطني، أو من خلال المطالبات النقابية المباشرة.

وأشار إلى وجود لحظات صادفت فيها النقابة من اقتنع بأن هذا الوضع لا بد أن يتغير، مما ألقى بمسؤولية جديدة على عاتقها، وهي أن تضع تشريعات جديدة وفق رؤيتها، وبالفعل ناقشت هذا في المؤتمر العام السادس، وهو المؤتمر الذي عبّر عن الجمعية العمومية بشكل عام.

وأكد خالد البلشي أن النقابة خاضت معارك بشأن حق الصحفيين في حرية الإصدار، وحق الحركة، والعمل"، مشددًا ضرورة وجود من قراءة مختلفة للواقع الراهن، ووصف ذلك بأنه ملخص العمل خلال العامين الماضيين.

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