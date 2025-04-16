نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد البلشي: تم التوصّل لاتفاق بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا واعتمادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية في انتخابات التجديد النصفي، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولايته المنصرمة.

وقال في ندوة بجريدة دوت الخليج، إنه وفى بتعهّدين رئيسيين قطعهما على نفسه عند توليه المسؤولية؛ التعهد الأول كان التفرغ في أداء مهام النقابة، وهو ما أكد أنه عمل عليه بجد وإدراك تام للتحديات التي واجهته، معتبرًا أن المكافأة على هذا التفوق كانت كبيرة، أما التعهد الثاني، فقد تمثّل في فتح جميع الملفات، بدءًا من تجديد حالة النقابة وصولًا إلى الاشتباك مع كافة القضايا المهنية بوضوح وصراحة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف “البلشي” أن هذا بالفعل ما تم العمل عليه خلال العامين الماضيين، وأن النقابة انتقل حالها، وأصبح بها رأي ودور في القضايا المهنية بشكل واضح، وباتت مكانًا يقدر على تقديم خدمة، وتطويرها، والتفاوض عليها، وقد ينجح في بعض الأمور ويخفق في أخرى.

وأكد "البلشي" أن الاشتباك طوال الوقت مع المهنة لم يمنع التواصل الدائم مع الدولة، وأن العامين الماضيين شهدا أكبر قدر من اللقاءات مع الدولة والمسؤولين وجميع الأطراف، ووصف هذه اللقاءات بأنها كانت "مُنتجة"، عندما يقتنع المسؤول بأنك تطلب شيئًا للمهنة والصحفيين، وحتى هذا الطلب لو خالف بعض القناعات، فهو جزء من رؤيتك لمصلحة البلاد.

وكشف "البلشي" عن نتائج هذا التواصل المثمر؛ حيث تم الحصول على العديد من الخدمات، مثل الحصول على شقق وخطوات متقدمة في مشروع مدينة الصحفيين، والذي سيكون مصدر دخل كبير للنقابة، وعلى مستوى الرعاية الصحية، تم الدخول في تفاوض مستمر على أكثر من مستوى، وتم افتتاح العيادات الخارجية في مقر النقابة وعيادات التأمين الصحي، كما أصبحت وزارة التضامن طرفًا وشريكًا في العديد من الفعّاليات، مثل عيد الأم ومسابقة والقرآن الكريم، بالإضافة إلى فعّاليات أخرى على مستوى الأداء الثقافي والنقابي، ومعرض كتاب مهم، فضلًا عن لقاءات مع مسؤولين حضر فيها عدد كبير من السفراء والوزراء.

وأوضح أنه في بعض الأوقات، دخل مجلس النقابة تفاوضًا مع مؤسسات مختلفة لمصلحة الزملاء، مثل الوفد، والبوابة نيوز، ومع الشركة المتحدة في تفاصيل كثيرة، بالإضافة إلى التفاوض مع الصحافة القومية، وهو ما خرج منها قضية المؤقتين، خاض فيها المجلس مشوارًا طويلًا، ونجح في التوصّل إلى بروتوكول مع الهيئة الوطنية للصحافة لتطوير الصحافة القومية، ولكن تعطّل لأسباب تتعلّق بالوقت.

وفي ختام تصريحاته، أشار “البلشي” إلى الدخول في تفاوض بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، قائلًا: "البدل جه وزاد، وهيزيد، واعتمدت الزيادة، تم اعتمادها بالفعل".

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