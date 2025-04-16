نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشهد احتفالية "يوم التفوق" بقناة السويس ويُطلق خدمة جديدة لإزالة مخلفات السفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية "يوم التفوق" التي نظمتها الهيئة العامة لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، والتي جاءت بحضور عدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، وسفراء دول الاتحاد، بمقر المارينا الجديدة.

وتخللت الاحتفالية إطلاق خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة من السفن العابرة للقناة، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الخدمات البحرية المقدمة للسفن، بما يواكب المعايير الدولية في النقل البحري.

فيلم تسجيلي وعرض عن التطورات الجديدة بالقناة

بدأت الفعالية بعرض فيلم تسجيلي حول قناة السويس وتاريخها ومشروعاتها التطويرية، ثم قدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله أبرز المستجدات في حركة الملاحة بالقناة، إلى جانب الأنشطة الملاحية والخدمات الجديدة التي أطلقتها الهيئة في الآونة الأخيرة لتواكب النمو المتسارع في التجارة البحرية العالمية.

توقيع مذكرة تفاهم لدعم الشراكة البحرية

كما شهدت الفعالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح، في خطوة تعزز التعاون في مجال الخدمات البحرية وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير الأعمال المرتبطة بالملاحة والنقل البحري داخل قناة السويس، بما يسهم في تعزيز مكانة القناة كممر ملاحي عالمي فاعل ومستدام.

جولة تفقدية ومشروعات تنموية بالإسماعيلية

وكان رئيس الوزراء قد توجه في وقت سابق من صباح اليوم إلى محافظة الإسماعيلية، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، شملت مشروعات موجهة للنشء والشباب داخل المعسكر الدولي، بالإضافة إلى مشروعات بنية تحتية حديثة تهدف إلى دعم الاستثمار المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مدبولي خلال الجولة أن الدولة المصرية تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية التوسع في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية شاملة في مختلف المحافظات.

مدبولي: خدمات قناة السويس نموذج للتحديث والتنمية المستدامة

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد رئيس الوزراء بجهود هيئة قناة السويس في تطوير خدماتها والارتقاء بمنظومة الملاحة، مشيرًا إلى أن القناة تُعد واحدة من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما تلعبه من دور حيوي في حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن إطلاق خدمة إزالة المخلفات الصلبة يعكس حرص الهيئة على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وهو ما يعزز من سمعة القناة عالميًا ويؤكد دورها في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.