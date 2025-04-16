نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشهد احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس ويُطلق خدمة جديدة لإزالة مخلفات السفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية "يوم التفوق" التي تنظمها الهيئة العامة لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وجاءت الاحتفالية بالتزامن مع إطلاق الهيئة خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس، في خطوة تؤكد التزام الهيئة بتعزيز الاستدامة البيئية في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

مراسم التوقيع وعرض تقديمي لرئيس الهيئة

تضمنت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح في مجال الخدمات البحرية، كما قدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عرضًا تفصيليًا حول أحدث تطورات حركة الملاحة بالقناة، والأنشطة والخدمات الملاحية الجديدة التي توفرها الهيئة للسفن العابرة، مشيرًا إلى الطفرة في مستوى الخدمات اللوجستية والبحرية التي باتت القناة تقدمها ضمن استراتيجيتها التوسعية.

مدبولي: نستهدف تحسين جودة حياة المواطن

وخلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، أكد الدكتور مدبولي حرصه على متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تُنفذ بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات في خدمة المواطنين وخاصة النشء والشباب، لا سيما في إطار تطوير المعسكر الدولي بمحافظة الإسماعيلية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى إلى توفير بنية تحتية لوجستية حديثة تخدم المستثمرين، خاصة في المناطق الحضرية، مشددًا على أن هناك مستهدفات واضحة لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال توسيع قاعدة المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية.

حضور دولي مميز

وحضر الاحتفالية عدد من وزراء الحكومة المصرية وسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية، وللجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.

قناة السويس تخطو نحو المستقبل الأخضر

يُذكر أن إطلاق خدمة إزالة المخلفات الصلبة من السفن يأتي في إطار خطة هيئة قناة السويس لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسفن، مع التركيز على الأبعاد البيئية والتنموية، بما يعزز من مكانة القناة كممر ملاحي عالمي يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة البحرية.