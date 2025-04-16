نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تواصل دعم طلاب الإعدادية بنشر إجابات نماذج البوكليت في اللغة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استكمال نشر إجابات نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الطلاب وتدريبهم على نمط الامتحانات الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى التقييم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان العدالة في القياس والتصحيح.

وأكدت المديرية أن نشر نماذج الإجابات يأتي استكمالًا لما تم البدء فيه خلال الأسابيع الماضية، حيث تم توفير مجموعة من النماذج التدريبية في عدد من المواد الأساسية، بهدف تمكين الطلاب من التدريب الفعلي على شكل الورقة الامتحانية، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة قبل خوض الاختبارات.

وتشمل النماذج المنشورة أسئلة تغطي مختلف مستويات التفكير، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مع توضيح دقيق للإجابات النموذجية التي تساعد الطلاب على تصحيح أخطائهم وفهم آلية الحل المثالية.

من جانبها، ناشدت مديرية التعليم أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في مراجعة هذه النماذج والاستفادة منها في تنظيم وقت المذاكرة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني والتعليمي عبر القنوات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية.

واختتمت المديرية بيانها بتقديم أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية محفزة وعادلة تسهم في بناء جيل قادر على مواكبة تطورات العصر وتحقيق طموحات الوطن.

