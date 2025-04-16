نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ غدًا الخميس.. والأرصاد: البلاد تشهد أجواء صيفية مبكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد على موعد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ غدًا الخميس 17 أبريل 2025، وسط تحذيرات من أجواء حارة على بعض المناطق، خاصة في جنوب البلاد.

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى 4 درجات

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون تدريجيًا على أغلب الأنحاء، حيث ستزيد القيم بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، ليبدأ الطقس في التحول نحو الأجواء الصيفية المبكرة.

ووفقًا للتوقعات، تتراوح درجات الحرارة العظمى غدًا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 28 إلى 32 درجة مئوية

السواحل الشمالية: من 25 إلى 29 درجة مئوية

جنوب البلاد: من 36 إلى 38 درجة مئوية

طقس اليوم: معتدل نهارًا.. بارد ليلًا

أما اليوم الأربعاء 16 أبريل، فتشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما تميل الأجواء للبرودة ليلًا وفجرًا في معظم الأنحاء، خاصة شمال البلاد.

شبورة مائية ورياح نشطة

وتوقعت الهيئة تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

مدن القناة

وسط سيناء

شمال الصعيد

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب المناطق، مما يساهم في تحسين الإحساس بحرارة الجو خلال فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: