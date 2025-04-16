الأعلى للإعلام يعلن استدعاء مسؤولي إدارة قناة «أهلاوي وزملكاوي» على اليوتيوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:34 مساءً - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مسئولي قناة «أهلاوي وزملكاوي» تقديم الأستاذ محمد القوصي والأستاذ أحمد الخضري، على اليوتيوب، لجلسة استماع يوم الخميس الموافق ١٧ أبريل الجاري.

ويأتي ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس.

وجاء قرار الاستدعاء لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى شابت المحتوى المقدَّم من خلال القناة.