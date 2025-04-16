رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا باحتفالية قناة السويس "بيوم التفوق"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:34 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، وشاهد فيلماً تسجيليا عن القناة.

وتطلق هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة خلال احتفالية “يوم التفوق”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

تتضمن فعاليات الإحتفالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح، وعرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، للقيام بجولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يشارك عقب ذلك في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد، على متابعة عدد من المشروعات المطورة، والتي تخدم أبناء محافظة الإسماعيلية، ولا سيما النشء والشباب في المعسكر الدولي، كما تسهم في تقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين فيما يتعلق بالسوق الحضرية، مؤكدا أن هناك مستهدفات واضحة للحكومة وهي توفير المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف المحافظات بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.