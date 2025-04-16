نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (سائق – مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

- ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الشروق ، تخصص نشاطها الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات.

- ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.