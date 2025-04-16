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وزير الداخلية يعبر عن تهانيه للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

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وزير الداخلية يعبر عن تهانيه للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:33 مساءً - أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير في البرقية عن مشاعر الفخر والاحترام، مشددًا على قيم التضحية والوحدة الوطنية بين الشعب المصري.

كما قدم وزير الداخلية التهاني للطوائف المسيحية في مصر، معربًا عن أمانيه بأن تحمل هذه المناسبة الخير والبركات لمصر.

جاء في نص الرسالة: "بقلوب مليئة بالاعتزاز والتقدير، يسعدني وبالنيابة عن هيئة الشرطة أن أبعث لقداستكم وللإخوة المسيحيين أحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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