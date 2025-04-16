بمناسبة عيد القيامة.. تهنئة رسمية من مدبولي للبابا تواضروس الثاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:33 مساءً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أعرب عن تمنياته بموفور الصحة والسداد لقداسته ولمصرنا الحبيبة المزيد من الرقي والازدهار.

وتحتفل الكنائس القبطية بهذا العيد المقدس يوم الأحد الموافق 20 أبريل مع إقامة قداس خاص في ليلة العيد.

على الرغم من أن عيد القيامة لا يعتبر عطلة رسمية للدولة بأكملها إلا أن الموظفين المسيحيين في مصر يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن إجازة للبنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم في الأيام القادمة اتباع للتقاليد المتبعة بمنح البنوك عطلات خلال الأعياد الرئيسية.