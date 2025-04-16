نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق وتشميع عيادة "DAO DERMA" المملوكة لشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية، عن إغلاق وتشميع عيادة الأمراض الجلدية "DAO DERMA" المملوكة للدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بترخيص الأجهزة الطبية وشروط مكافحة العدوى.

وزارة الصحة تُغلق عيادة "DAO DERMA" لعدم استيفاء الشروط الصحية

في حملة مفاجئة نفذها قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، تم التفتيش على عدد من العيادات والمراكز الطبية في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن رصد مخالفات داخل عيادة الدكتورة شام الذهبي، الكائنة بالقاهرة، والمتخصصة في تقديم خدمات علاج الأمراض الجلدية والتجميل.

ووفقًا لما كشفته لجنة التفتيش، تبين وجود جهاز ليزر يُستخدم في علاج الأمراض الجلدية داخل العيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقوانين تنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

عدم توافر شروط مكافحة العدوى أبرز المخالفات

وأوضحت اللجنة، أن المخالفات لم تقتصر على عدم الترخيص بجهاز الليزر فقط، بل شملت كذلك عدم التزام العيادة بتطبيق شروط مكافحة العدوى المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، ما يُشكل خطرًا محتملًا على صحة المرضى والمترددين على العيادة، ويعرضهم لمضاعفات أو عدوى نتيجة نقص معايير التعقيم والسلامة الطبية.

وبناءً عليه، قررت الحملة غلق وتشميع العيادة بشكل فوري، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الصحة تؤكد استمرار حملات الرقابة على العيادات الخاصة

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ستستمر في مختلف المحافظات، بهدف التصدي لأي تجاوزات قد تضر بصحة المواطنين، مشددة على أن أي منشأة طبية لا تلتزم باللوائح والتراخيص والقواعد الصحية سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها.

وأضافت الوزارة أن من أبرز المخالفات التي يتم التركيز عليها خلال تلك الحملات: استخدام أجهزة طبية دون ترخيص، غياب شروط مكافحة العدوى، عدم توافر تراخيص مزاولة المهنة، وتقديم خدمات صحية دون إشراف طبي متخصص أو بالمخالفة للقانون.

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الخبر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين الداعمين للإجراء باعتباره يصب في مصلحة المواطن، وبين من رأوا أن الأمر قد يسبب ضررًا لسمعة شخصية عامة ترتبط بعائلة فنية شهيرة.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الدكتورة شام الذهبي أو من الفنانة أصالة نصري تعليقًا على الواقعة، فيما يُنتظر أن تُعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات الجارية خلال الأيام المقبلة.