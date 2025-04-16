نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب حلوان يشاركون في بحث القوات المسلحة حول تنافسية مصر في الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك طلاب جامعة حلوان في البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة تحت عنوان "دور مصر التنافسي في مجال الطاقة"، وذلك في حضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمهندس كريم إبراهيم علي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة، والخبراء الاستراتيجيين، والشخصيات العامة، ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية، وطلاب الجامعات المصرية.



وجاءت مشاركة طلاب جامعة حلوان في هذه الفاعلية الوطنية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، في إطار حرص الجامعة على تعزيز وعي طلابها بقضايا الأمن القومي والطاقة وأهمية الدور الاستراتيجي لمصر في هذا المجال الحيوي.



وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها الوطني والتعليمي والتوعوي، مشيرًا إلى أن اطلاع الطلاب على الجهود البحثية والاستراتيجية التي تبذلها القوات المسلحة في مجال الطاقة يسهم في تعزيز انتمائهم وفهمهم للتحديات الراهنة، ويُرسّخ لديهم الوعي بأهمية الطاقة كمصدر من مصادر القوة الشاملة للدولة المصرية.



وشهدت الفعاليات كلمة افتتاحية ألقاها اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، أعرب فيها عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من دعم للارتقاء بالبحث العلمي داخل القوات المسلحة، مؤكدًا أن تقديم هذا البحث يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة تتطلب تعزيز القدرات الوطنية، ومشددًا على أهمية تطوير إمكانيات القوات المسلحة لحماية ركائز الأمن القومي المصري في مختلف المجالات.



وقد شارك في إعداد البحث عدد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة، حيث تناول البحث مناقشة الوسائل التقليدية وغير التقليدية لتأمين مصادر الطاقة في مصر، وخلص إلى مجموعة من التوصيات والآليات التي تُسهم في تنفيذ رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الآمنة والمستدامة، بما يعزز دورها التنافسي في هذا القطاع على المستوى الدولي.



وفي ختام الجلسة، نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الحضور، مشيدًا بمضمون البحث وما تضمنه من جهود علمية متميزة تسهم في دعم توجه الدولة المصرية نحو تنمية مستدامة تحقق أهداف رؤية مصر 2030.



وقد عبّر طلاب جامعة حلوان عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه الفاعلية الوطنية المهمة، مؤكدين أنها كانت فرصة ثمينة للاطلاع على الجهود البحثية والعلمية للقوات المسلحة، وتوسيع مداركهم حول مستقبل الطاقة في مصر، كما أعربوا عن فخرهم بتمثيل جامعتهم في واحدة من أبرز الفعاليات ذات الطابع الاستراتيجي والبحثي.