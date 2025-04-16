نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى قناة السويس للاحتفال بـ "يوم التفوق" بعد جولته التفقدية في الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قناة السويس، لحضور الاحتفالية التي تقيمها الهيئة العامة لقناة السويس بمناسبة "يوم التفوق".

جولة تفقدية لرئيس الوزراء في الإسماعيلية

بدأت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية الحيوية في المحافظة.

وكانت الجولة تستهدف الاطمئنان على سير تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الشباب والنشء.

وخلال جولته، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، مع التركيز على تطوير مناطق حيوية مثل المعسكر الدولي والسوق الحضرية.

كما شدد مدبولي على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار المحلي والدولي في هذه المناطق، وهو ما يسهم في توفير بيئة ملائمة لدعم الاقتصاد الوطني.

"يوم التفوق" في قناة السويس

بعد انتهاء جولته في الإسماعيلية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قناة السويس، حيث من المقرر أن يشارك في الاحتفالية التي تنظمها الهيئة العامة لقناة السويس بمناسبة "يوم التفوق". في هذه المناسبة، سيتم الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات البحرية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للقناة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

التركيز على تقديم الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحديثة

وفي تصريحاته خلال الجولة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص على تقديم المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى تطوير في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن مشروعات السوق الحضرية في الإسماعيلية تُعد مثالًا حيًّا على الجهود المبذولة لتحسين وتطوير المناطق التجارية، بما يضمن تيسير حركة التجارة وتوفير الفرص المناسبة لأبناء المحافظة.

وأكد مدبولي على أن الحكومة تضع مستهدفات واضحة من خلال خطط تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات، بهدف تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، سواء في الإسماعيلية أو في أي محافظة أخرى، موضحًا أن هذه المشروعات تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.