نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد السوق الحضرية الجديدة بالإسماعيلية ويؤكد: الأسواق المجمعة بديل حضاري للعشوائيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته اليوم بمحافظة الإسماعيلية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك في زيارة تفقدية تهدف إلى متابعة مشروعات التطوير الحضاري والخدمي بالمحافظة.

وقد رافق رئيس الوزراء في جولته كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

التوسع في الأسواق الحضارية... توجه استراتيجي للدولة

في مستهل الجولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البنية التحتية الخدمية، وتوفير بيئة حضارية لكل من الباعة والمواطنين، بما يضمن القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية التي ما دام شكلت عبئًا على المدن وتسببت في اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري.

عرض تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع

استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي حول مشروع السوق الحضرية الجديدة، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، الذي أوضح أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسية.

المرحلة الأولى تضمنت تطوير مرافق البنية التحتية من صرف صحي، وكهرباء، وشبكات اتصالات، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتوسعة الطرق بمنطقة "المحطة الجديدة" في حي العرب.

المرحلة الثانية شملت إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وجاء تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية نظرًا لأهمية المنطقة التي تربط بين طرفي المدينة وتخدم الطرق المؤدية للمراكز التابعة للمحافظة.

أما المرحلة الثالثة، فتشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل"، الذي يُقام على مساحة 1200 متر مربع، ليخدم سكان حي أول وثان، بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.

سوق حضارية بموقع استراتيجي ومساحة ضخمة

قام رئيس الوزراء بجولة ميدانية داخل المشروع، حيث قدم اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، شرحًا وافيًا عن مكونات المشروع، مؤكدًا أن السوق تُقام على قطعة أرض مملوكة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، في منطقة حي العرب "المحطة الجديدة"، ويتم تنفيذها بواسطة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منطقة حي العرب، التي تُعد من المناطق التاريخية في مدينة الإسماعيلية، ويهدف المشروع إلى أن تكون السوق الجديدة بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية، التي ما دام تسببت في إغلاق شوارع بالكامل بالمنطقة.

منصة تجارية متكاملة لخدمة المستثمرين والمواطنين

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن السوق الجديدة ستُسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية داخل مدينة الإسماعيلية، من خلال توفير مجمع تجاري متكامل يخدم أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة في مناطق القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية.

وستتيح السوق عرض منتجات متنوعة من ملابس، وأحذية، وحقائب، وجلود، ومواد غذائية معبأة، بما يُمثل منصة تسويقية حديثة تدعم المنتج المحلي وتُسهل وصوله للمستهلك، كما تفتح السوق المجال لفرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

تجهيزات متكاملة وبنية تحتية متطورة

من جانبه، استعرض المهندس أحمد الشيمي تفاصيل التجهيزات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن السوق تضم عدد 117 محلًا تجاريًا، بمساحة 16 مترًا مربعًا للمحل الواحد، إلى جانب جراج سيارات بمساحة 1200 متر مربع، وعدد 2 كافتيريا، ومطعم رئيسي بمساحة 700 متر مربع.

وأضاف الشيمي أن المشروع يشمل أيضًا منظومة حماية مدنية متكاملة، وكاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، بالإضافة إلى عدة مبانٍ خدمية لتوفير الدعم الفني والإداري للمتعاملين مع السوق.

دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات

في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، أكد محافظ الإسماعيلية أن المشروع يتضمن تسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعمًا فنيًا لتسويق المنتجات، مما يجعله نموذجًا متكاملًا للسوق العصرية التي تجمع بين المظهر الحضاري والتجهيزات الحديثة.

كما أشار إلى أن السوق تقع بالقرب من موقف عمومي يربط مدينة الإسماعيلية بجميع المراكز التابعة، وهو ما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك، ويُساهم في تحقيق تنمية تجارية متوازنة داخل المحافظة.