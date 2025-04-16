نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تواصل الاستعداد لعقد اختبارات أبريل لطلاب سنوات النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المدارس بمختلف المحافظات استعداداتها النهائية لانطلاق اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل، والمقرر بدءها خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل توجيهات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة وضمان التقييم العادل لجميع الطلاب وفق الضوابط الرسمية.

تتضمن التحضيرات إعداد جداول الامتحانات ومراجعتها من قبل الإدارات التعليمية، إلى جانب تنظيم أعمال المراقبة داخل اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة ملائمة لأداء الامتحانات من حيث التهوية الجيدة والتباعد، فضلًا عن توفير الأدوات اللوجستية اللازمة من أوراق وأدوات كتابة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

وعلى مستوى إعداد الامتحانات، عُقدت اجتماعات داخل المدارس لتحديد آليات وضع الأسئلة، حيث تم تكليف موجهين المواد بمتابعة إعداد الاختبارات بما يتناسب مع مستوى الطلاب والمحتوى الدراسي المغطى خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على أن تكون الأسئلة شاملة ومباشرة، تراعي الفروق الفردية وتبتعد عن الغموض أو التعقيد.

يرى المعلمون أن اختبارات أبريل تمثل فرصة حقيقية لقياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات، قبل خوض امتحانات نهاية العام، مؤكدين أن نتائجها ستُستخدم لتحديد احتياجات الطلاب من الدعم التربوي. ومن المقرر إعلان النتائج في توقيت مناسب ورفعها إلى الإدارات التعليمية بشكل منظم.

في المقابل، طالب أولياء الأمور بسرعة الإعلان عن جداول الامتحانات داخل المدارس بصورة واضحة، لمساعدة الطلاب في تنظيم وقتهم، مشيرين إلى أهمية مراعاة الضغط النفسي الذي يواجهه الطلاب مع اقتراب نهاية العام الدراسي، ومؤكدين أهمية أن تأتي الاختبارات مناسبة لمستوى الطالب المتوسط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات أبريل تُعد جزءًا من منظومة التقييم التراكمي، وتهدف إلى قياس مستوى الفهم، دون أن تكون بديلًا عن الامتحانات النهائية، مشيرة إلى أن غرف العمليات بالإدارات التعليمية تتابع بشكل يومي التحضيرات الجارية داخل المدارس وتقدم الدعم المطلوب لضمان انتظام الامتحانات وسيرها بشكل آمن ومنضبط.

