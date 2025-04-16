نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين "التضامن الاجتماعي" و"بنك التعمير والإسكان" لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان، بهدف دعم وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.

وأكدت الوزيرة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الاستثمار في الإنسان المصري، وبخاصة طلاب الجامعات الذين يمثلون مستقبل الوطن، مشيرة إلى أهمية مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في تقديم الدعم التنموي والبشري للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع وزارة التضامن، مثمنًا جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن البروتوكول يعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودعمه لرؤية مصر 2030، من خلال مبادرات تُمكّن ذوي الهمم من استكمال تعليمهم الجامعي في بيئة دامجة تضمن تكافؤ الفرص.

ويتضمن البروتوكول توفير أجهزة "لاب توب" ناطقة لـ1000 طالب من ذوي الإعاقة البصرية، وعصا بيضاء لعدد مماثل، بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ1000 طالب، وتنفيذ برامج توعوية لـ168 طالبًا، إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل 42 طالبًا من ذوي الإعاقة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد العقبي أن الوزارة ستوفر قاعدة بيانات محدثة للطلاب المستفيدين لضمان استهداف الفئات المستحقة بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو دمج وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة وتوفير حياة جامعية أكثر عدالة وشمولًا.

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