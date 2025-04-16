نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد السوق الحضرية بحي أول الإسماعيلية ويشارك في احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، شملت عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات.

واستهل رئيس الوزراء جولته بزيارة السوق الحضرية بحي أول الإسماعيلية، حيث تفقد مكونات المشروع ومرافقه، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول الأهداف الرئيسية للسوق، التي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التجارية داخل المدينة، وتسهم في دعم حركة التجارة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته أن الحكومة تستهدف من خلال إنشاء وتطوير هذه الأسواق الحضرية تقديم خدمات لوجستية حديثة للمواطنين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتسهيل وصول المنتجات بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك خطة حكومية واضحة لتحسين جودة حياة المواطن من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية المشروعات التي تخدم النشء والشباب، خاصةً في المعسكر الدولي بالإسماعيلية، والذي يمثل بيئة مؤهلة لصقل المهارات وتقديم برامج دعم وتأهيل متطورة.

وعقب انتهاء جولته التفقدية، توجه رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الهيئة العامة لقناة السويس بمناسبة "يوم التفوق"، والتي تشهد تكريم المتميزين من أبناء الهيئة والعاملين بها، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات البحرية الجديدة التي من شأنها تعزيز قدرات الهيئة التنافسية وزيادة عائدات قناة السويس.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء للإسماعيلية في إطار جولات ميدانية منتظمة يقوم بها لمتابعة تطورات المشروعات في مختلف المحافظات، والتأكد من سير العمل بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.