ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:34 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم محافظة المنيا) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى" – عقد إيجار شقة كائنة بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية "يتخذها مقراً لمزاولة نشاطه").

كما توصلت الجهود إلى تحديد عدد من المجنى عليهم..وبإستدعائهم إتهموه بالنصب عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.