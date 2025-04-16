أخبار مصرية

ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج

0 نشر
0 تبليغ

ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:34 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم محافظة المنيا) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى" – عقد إيجار شقة كائنة بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية "يتخذها مقراً لمزاولة نشاطه").

 

كما توصلت الجهود إلى تحديد عدد من المجنى عليهم..وبإستدعائهم إتهموه بالنصب عليهم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا