انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في 22 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:34 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء امتحانات الثانوية الفنية حيث تنطلق يوم 22 مايو المقبل الاختبارات العملية وتستمر حتى 27 من نفس الشهر ثم يبدأ للطلاب الاختبارات التحريرية يوم 29 مايو ثم يستكمل الطلاب امتحانات الجزء العملى بعد انتهاء النظرى.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات بداية من 29 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبة الثانوية الفنية المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الحالى، بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية أو أى وسيلة غش أخرى، حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الشهادة الفنية، وأى طالب يتم ضبطه بتليفون محمول سيتم حرمانه من الامتحان وعدم السماح له بدخول امتحان الدور الثانى والعام المقبل.