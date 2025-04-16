عاجل:- مدبولي يتفقد مشروعات خدمية بالإسماعيلية ويشارك في احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس

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أحمد جودة - القاهرة - الجولة شملت معسكر القرش والسوق الحضرية.. وإطلاق خدمات بحرية جديدة بحضور وزراء وسفراء دوليين

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة الإسماعيلية، في زيارة ميدانية تستهدف تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة في مدن القناة.

جولة ميدانية تشمل معسكر القرش والسوق الحضرية

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب "معسكر القرش"، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير التي تم تنفيذها داخل المعسكر، وأهدافه في دعم النشء والشباب من خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات رياضية وثقافية متميزة.

كما شملت الجولة زيارة إلى السوق الحضرية بحي أول بمدينة الإسماعيلية، والتي تم إنشاؤها لتكون نموذجًا حضاريًا للأسواق الحديثة، تواكب المعايير البيئية واللوجستية، وتوفر بيئة مناسبة للتجار والمستهلكين، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية داخل المحافظة.

مرافقة وزارية رفيعة لرئيس الوزراء

رافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته كل من:

الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة

، وزير الشباب والرياضة الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية

، وزيرة التنمية المحلية اللواء طيار أكرم محمد جلال ، محافظ الإسماعيلية

، محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الحكومية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة المواطنين.

مشاركة مدبولي في احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس

وفي ختام جولته، شارك رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية السنوية لهيئة قناة السويس بمناسبة "يوم التفوق"، والتي تُقام بمقر مارينا الهيئة الجديدة بالإسماعيلية، وتُعد من الفعاليات المهمة لتكريم المتميزين بالهيئة والإعلان عن مستجدات مشاريعها وخدماتها.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمته خلال الاحتفالية، حرص الحكومة على دعم كافة المبادرات التي تعزز من مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات والخدمات الجديدة ستُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع حركة التجارة العالمية نحو مزيد من الاستقرار والكفاءة.

إطلاق خدمات بحرية جديدة وجمع المخلفات من السفن

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة من السفن العابرة للقناة، في خطوة تعكس التزام هيئة قناة السويس بالحفاظ على البيئة البحرية، وتقديم خدمات صديقة للبيئة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمن الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق التعاون في المجالات البحرية واللوجستية، إلى جانب عرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول أحدث الإحصاءات الخاصة بحركة الملاحة والتوسعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

حضور وزاري ودبلوماسي رفيع المستوى

شهدت الاحتفالية مشاركة وزارية ودبلوماسية واسعة، حيث حضر إلى جانب رئيس الوزراء كل من:

الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة

، وزيرة البيئة الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية

، وزيرة التنمية المحلية الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس

، رئيس هيئة قناة السويس اللواء طيار أكرم محمد جلال ، محافظ الإسماعيلية

، محافظ الإسماعيلية المهندس وليد جمال الدين ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ

بالإضافة إلى عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

الحكومة تواصل تحسين جودة الحياة بالمحافظات

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تُحدث تحسينًا ملموسًا في جودة حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية تحظى بأهمية خاصة نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتنوع إمكاناتها الاقتصادية والسياحية.