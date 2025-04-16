مدبولي يتفقد معسكر القرش بالإسماعيلية ويشارك في احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق

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أحمد جودة - القاهرة - إطلاق خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن.. وتوقيع مذكرة تفاهم في حضور سفراء الاتحاد الأوروبي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة إلى معسكر القرش الرياضي، ضمن عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وخلال الزيارة، استمع مدبولي إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير التي شهدها المعسكر مؤخرًا، والخطط المستقبلية لتعزيز دوره في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية للشباب في منطقة القناة.

مدبولي يشارك في احتفالية "يوم التفوق" لهيئة قناة السويس

وفي سياق متصل، شارك رئيس الوزراء في فعاليات احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، والتي أُقيمت بمقر مارينا هيئة القناة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، بحضور عدد من الوزراء وسفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وتُعد هذه الاحتفالية مناسبة سنوية تحتفي خلالها الهيئة بالعاملين المتميزين وتستعرض مستجدات أعمالها وجهودها في تطوير قطاع النقل البحري والملاحة العالمية.

إطلاق خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة

شهدت الاحتفالية الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس، وهي الخدمة التي تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الممر الملاحي الدولي من أي ملوثات ناتجة عن الأنشطة البحرية.

وأكد المسؤولون أن الخدمة الجديدة ستُطبق على مراحل، وتُدار وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال حماية البيئة البحرية، وهو ما يعزز من مكانة القناة كممر مائي صديق للبيئة ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.

مذكرة تفاهم جديدة وعرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع

كما تضمنت فعاليات "يوم التفوق" مراسم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة وأحد شركاء النجاح، بهدف التوسع في الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للسفن العابرة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب والتطوير التقني.

وفي هذا السياق، قدّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض فيه أبرز المستجدات المتعلقة بحركة الملاحة في القناة، والإحصاءات الحديثة التي تعكس زيادة في أعداد السفن والحمولات العابرة، إلى جانب الخدمات المتطورة التي تقدمها الهيئة لتسهيل العبور وتحسين كفاءة الأداء.

رسالة دعم دولية لمكانة قناة السويس

وشهدت الاحتفالية إشادات من جانب سفراء الاتحاد الأوروبي بما حققته هيئة قناة السويس من إنجازات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة القناة كممر ملاحي حيوي يربط بين الشرق والغرب، مؤكدين دعمهم المستمر للتعاون مع مصر في مجالات النقل والبيئة والتكنولوجيا.