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أحمد جودة - القاهرة - كارثة بيئية تهدد الحياة البحرية في البحر الأحمر وتقرير رسمي يقدّر الخسائر بـ 24 مليون دولار

قررت نيابة القصير الجزئية بمحافظة البحر الأحمر، إحالة ربان ومالك سفينة البضائع "VSG GLORY" إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من الواقعة التي شهدتها شواطئ مدينة القصير، والتي أسفرت عن غرق السفينة قبالة السواحل وتسببها في كارثة بيئية خطيرة.

جاء قرار الإحالة على خلفية اتهامات بالإضرار بالبيئة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والتسبب في تلوث المنطقة الساحلية نتيجة تسرب كميات كبيرة من الوقود، ما خلّف أضرارًا بالغة بنظام الحياة البحرية في واحدة من أهم مناطق الغوص بالبحر الأحمر.

تفاصيل التحقيقات: إهمال جسيم وتوريد قطع غيار غير مطابقة

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم الأول، وهو ربان السفينة، أصرّ على استكمال الرحلة البحرية رغم تكرار الأعطال الفنية، متجاهلًا قواعد السلامة البحرية، ورافضًا التوجه إلى أقرب ميناء آمن لإجراء الصيانة المطلوبة.

أما المتهم الثاني، مالك السفينة، فقد وُجهت له تهمة توريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات الفنية القياسية، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السفينة أثناء عبورها داخل المياه الإقليمية المصرية، وتسبب في اصطدامها بالشعاب المرجانية، قبل أن تغرق بالكامل بعد عشرة أيام من الجنوح.

محاكمة ربان ومالك سفينة "VSG GLORY" بعد غرقها قبالة سواحل القصير وتدمير الشعاب المرجانية

تقرير رسمي: خسائر بيئية تُقدّر بـ 24 مليون دولار

وبحسب التقرير النهائي الصادر عن لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة المصرية، فإن الحادث تسبّب في تدمير مساحات واسعة من الشعاب المرجانية النادرة، فضلًا عن تسرب بقع من المازوت إلى المياه، وهو ما يمثل كارثة بيئية مكتملة الأركان.

وقدّرت اللجنة إجمالي قيمة التعويض البيئي بـ 24 مليون دولار أمريكي، تشمل تكلفة الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، ومصاريف إزالة التلوث، بالإضافة إلى نفقات إعادة التأهيل البيئي للمنطقة البحرية المتضررة.

تدخل حكومي عاجل لاحتواء الكارثة

في أعقاب الحادث، شُكّلت لجنة طوارئ بيئية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها محميات البحر الأحمر، وجهاز شؤون البيئة، وشركة بتروسيف المتخصصة في مكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبترول ومحافظة البحر الأحمر.

ونفذت اللجنة عددًا من العمليات الطارئة لاحتواء البقع الزيتية وتنظيف الشواطئ ومنع انتشار التلوث إلى مناطق إضافية، كما تم اتخاذ خطوات أولية نحو إعادة ترميم النظام البيئي المتأثر.

تفاصيل الرحلة: من اليمن إلى السويس وانتهت بالغرق

تجدر الإشارة إلى أن السفينة "VSG GLORY"، والتي كانت تحمل علم جزر القمر، قد أبحرت من ميناء صليف اليمني متجهة إلى ميناء بور توفيق بمحافظة السويس، وكانت محملة بـ 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.

وكان على متن السفينة 21 شخصًا من جنسيات مختلفة، ولم يُسجّل وقوع أي إصابات بشرية نتيجة الحادث، إلا أن التأثيرات البيئية كانت بالغة الخطورة على الحياة البحرية والسياحة البيئية في منطقة القصير.