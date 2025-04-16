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أحمد جودة - القاهرة - تترقب فئة كبيرة من العاملين في الدولة، خاصة المعلمين، مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2025، بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

تأتي هذه التغييرات في إطار خطة الدولة للإصلاح المالي، كما ينتظر العديد من الموظفين في القطاع الحكومي تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليو المقبل، في إطار موازنة 2025/2026.

مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2025

تبكير موعد صرف الرواتب

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيبدأ يوم الاثنين 21 أبريل بدلًا من الموعد المعتاد في 24 أبريل، على أن يستمر الصرف حتى الجمعة 25 أبريل.

ويأتي هذا القرار بهدف تقليل الزحام وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم بأمان.

جدول صرف المتأخرات المالية

خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية لجميع العاملين بالجهات الحكومية، وفقًا للكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025، وذلك لضمان انتظام العملية دون تأخير.

وسائل صرف الرواتب

وفرت وزارة المالية العديد من الطرق لصرف الرواتب، وذلك لتسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد للعاملين، حيث يمكن صرف الرواتب من خلال:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

المنتشرة في جميع المحافظات. مكاتب البريد في كافة المحافظات.

في كافة المحافظات. فروع البنوك الحكومية والخاصة .

. المحافظ الإلكترونية المعتمدة لتقليل الضغط على الطرق التقليدية.

جدول صرف المرتبات للجهات الحكومية

22 أبريل: صرف المرتبات للعاملين في مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للدفاع الوطني، التموين، القوى العاملة، الإسكان، التضامن، ومديريات النقل.

23 أبريل: صرف المرتبات للعاملين في التعليم العالي، التربية والتعليم، العدل، الكهرباء، الخارجية، المالية، الاستثمار، الأزهر، دار الإفتاء، ومجلس الوزراء.

تبكير صرف رواتب أبريل 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور في يوليو: تفاصيل وأرقام

تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور يوليو 2025

زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية عن تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يوليو 2025، في إطار موازنة العام المالي 2025/2026، حيث تشمل الزيادة جميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى الجديد للأجور حسب الدرجات الوظيفية

الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه بدلًا من 12،200 جنيه.

الدرجة العالية: 11،800 جنيه بدلًا من 10،200 جنيه.

مدير عام: 10،300 جنيه بدلًا من 9،200 جنيه.

الدرجة الأولى: 9،800 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8،500 جنيه بدلًا من 8،000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه بدلًا من 7،500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه بدلًا من 7،000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه بدلًا من 6،500 جنيه.

الدرجة السادسة: 7،100 جنيه بدلًا من 6،000 جنيه.

نسبة الزيادة في الرواتب

حسب وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور تتراوح بين 13% للدرجات العليا، و18% للعاملين في الدرجات الدنيا، بهدف تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

حوافز وعلاوات في يوليو 2025

حزمة الحوافز والعلاوات

أعلنت وزارة المالية عن حزمة من الإجراءات التحفيزية تشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

لغير المخاطبين بالقانون. حد أدنى للعلاوة 150 جنيهًا شهريًا.

150 جنيهًا شهريًا. رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.

من 600 إلى 1000 جنيه. زيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لجميع الدرجات من السادسة إلى الممتازة.

مخصصات الأجور في موازنة 2025/2026

تتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لتغطية الزيادات المقررة في يوليو، مع تخصيص تمويل كافٍ لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف إضافي في مختلف قطاعات الدولة.

رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

قرار رفع الحد الأدنى

أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه للدرجة الوظيفية الأدنى اعتبارًا من يوليو 2025، بزيادة تصل إلى 1،100 جنيه شهريًا في إجمالي الدخل.